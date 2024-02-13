Турэксперт рассказала о популярном круизном направлении у российских туристов

Интерес россиян к морским путешествиям растет. Большие круизные суда предлагают разнообразные развлечения, делая путешествие максимально комфортным, рассказала NEWS.ru Наталия Ансталь. В настоящее время самыми популярными у россиян являются морские круизы по арабским странам. Во время таких поездок туристы могут насладиться купанием в море и посещением архитектурных достопримечательностей.

По мнению руководителя турфирмы и популярного тревел-блогера Наталии Ансталь, одним из ключевых преимуществ морских круизов является возможность посетить несколько стран за одно путешествие. Туристы выбирают морские круизы из-за комфорта и шанса посетить разнообразные места за короткий срок. На борту лайнеров предоставляется множество развлечений, включая бассейны, спа-центры, кинотеатры и рестораны, что гарантирует, что путешественникам не будет скучно.

Каждый город, включенный в маршрут круиза, предлагает остановку, во время которой туристы могут посетить знаковые места и достопримечательности или просто отдохнуть на пляже. Например, Арабские Эмираты, предлагают уникальные направления. Круиз останавливается в Абу-Даби, где туристы могут посетить знаменитую Гранд–Мечеть и Лувр. Преимущество таких круизов заключается в отсутствии необходимости оформления виз, что позволяет легко посещать несколько стран за один день.