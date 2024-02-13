Чехия может оставить без туристических виз граждан России и Беларуси
«В настоящий момент документы на получение вида на жительство в Чехии для россиян и белорусов не рассматриваются, причем запрет распространяется и на тех, кто имеет вторые гражданства других стран», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее запрет ввели как временный, его срок истекает в конце марта этого года. Сейчас в Праге хотят продлить ограничения на неопределенный срок. В МИД Чехии объясняют такое решение продолжением конфликта на Украине, сообщают РИА Новости.
Между тем россиянам стало проще записываться на подачу документов в некоторые консульства стран шенгенской зоны. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии. Греция и Венгрия, как и Швейцария, требуют подтверждение оплаты отеля. Однако оформить визу в эти страны не составляет особого труда.