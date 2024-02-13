Чехия может оставить без туристических виз граждан России и Беларуси

«В настоящий момент документы на получение вида на жительство в Чехии для россиян и белорусов не рассматриваются, причем запрет распространяется и на тех, кто имеет вторые гражданства других стран», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее запрет ввели как временный, его срок истекает в конце марта этого года. Сейчас в Праге хотят продлить ограничения на неопределенный срок. В МИД Чехии объясняют такое решение продолжением конфликта на Украине, сообщают РИА Новости.