В Египте хотят построить новый морской курорт размерами с Шарм-эль-Шейх

Планируется, что курорт, сравнимый по инфраструктуре с Шарм-эль-Шейхом, будет построен за пять лет.

Египет намерен привлечь инвестиции из ОАЭ на сумму нескольких миллиардов долларов для создания нового крупномасштабного курортного комплекса на Средиземноморском побережье, проект стимулирует обширные обсуждения, сравнимые с интересом к Шарм-эль-Шейху. По информации от АТОР, существуют дополнительные сведения о данном проекте.

В недавнем интервью CNBC Arabia, Хоссам Хайба из Главного инвестиционного управления раскрыл детали о планах развития курорта Рас-эль-Хекма в рамках усилий по обновлению Северного побережья. Проект, предполагающий сотрудничество между государством и частными инвесторами, привлек внимание консорциума из ОАЭ, готового инвестировать до 22 миллиардов долларов и более, пишет Центральная Служба Новостей.

Раскрытие планов вызвало широкий общественный резонанс, а Bloomberg указал, что проект также направлен на решение валютных проблем Египта через продажу земель для строительства. Предложенная площадь проекта составляет 180 миллионов кв. метров, с сохранением за Египтом 20% в собственности.

Переговоры с Абу-Даби находятся на завершающей стадии, и сделка ожидается в текущем году. Планируется, что курорт, сравнимый по инфраструктуре с Шарм-эль-Шейхом, будет построен за пять лет.