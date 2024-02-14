Как выгоднее всего отдохнуть во Вьетнаме

Предложения по проживанию в отелях Вьетнама, не включая стоимость перелета, начинаются от 19,1 тысячи рублей.

В текущем году стоимость отдыха во Вьетнаме продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, что в немалой степени обусловлено отсутствием чартерных рейсов. Даже запуск прямых авиалиний компанией «Аэрофлот» из Москвы в Хошимин не привел к ожидаемому снижению цен на туристические поездки в эту страну.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), при сравнении стоимости пакетных и индивидуально спланированных путешествий выявляется, что по аспекту доступности Вьетнам не может конкурировать с другими популярными азиатскими направлениями, такими как Таиланд и Шри-Ланка. Особенно это касается цен на прямые авиаперелеты, которые значительно превышают стоимость рейсов с пересадками, пишет Центральная Служба Новостей. Например, цены на пакетные туры, организованные через прямые перелеты, начинаются от 307 тысяч рублей за двоих на 11 ночей, в то время как выбор стыковочных рейсов позволяет снизить расходы до 200 тысяч рублей.

С другой стороны, предложения по проживанию в отелях Вьетнама, не включая стоимость перелета, начинаются от 19,1 тысячи рублей, что открывает возможности для более гибкого планирования отдыха. Тем не менее, разброс цен на авиабилеты варьируется в широких пределах, достигая в случае прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы до 122,1 тысячи рублей.