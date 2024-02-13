Пассажиропоток Рижского аэропорта в январе увеличился на 1,3%

Средняя заполняемость самолетов в январе превышала 70%, а наибольшим спросом по-прежнему пользовались рейсы в Великобританию и на юг Европы.

Более половины обслуженных в январе пассажиров перевезла национальная авиакомпания airBaltic - 222,6 тыс. человек, на втором месте - ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair (132 тыс.).

Как сообщалось, в 2023 году Рижский аэропорт обслужил 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше 2022 года (5,381 млн), но на 15% меньше 2019 года (7,798 млн).