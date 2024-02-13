В МИД призвали россиян отдыхать в Сьерра-Леоне и Сенегале

В российском Министерстве иностранных дел назвали преимущества отдыха в странах Африки, а также новые направления. о которых мало кто знает. Об этом ТАСС рассказал директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко во вторник, 13 февраля.

«Африканскими странами к югу от Сахары, наиболее популярными у российских туристов, традиционно являются Кения, Танзания, ЮАР, Маврикий, Сейшельские острова. Есть интерес к Намибии и Эфиопии, перспективы просматриваются у Сенегала и Сьерра-Леоне», — отметил дипломат.

По словам Ткаченко, для посещения Сенегала туристам из России виза не требуется. Сюда приезжают для посещения природных парков и заповедников. Для въезда в Сьерра-Леоне визу можно оформить онлайн. Эта страна славится своими банановыми островами с песчаным побережьем.

В 2023 году турпоток из России в страны Африки вырос на 30%. На континент еду не за курортным отдыхом, а за уникальной природой и богатым культурным наследием.