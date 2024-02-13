Шри-Ланка готова продлить для россиян безвизовый въезд

Российским туристам пообещали безвизовый отдых на Шри-Ланке и после 31 марта. Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) предложило продлить въезд без виз на 30 дней для ряда стран, введенный в ноябре прошлого года, сообщило вчера издание AsiaNews.

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После окончания пикового сезона туристические власти хотели бы удержать уровень посещаемости курортов. Среди аргументов безвиза – предложить туристам, склонным к спонтанному отдыху, простую и удобную процедуру. Окончательное решение с датами и другими деталями на новый срок все еще обсуждают в правительстве. Как известно, анонсированная отмена платы за въезд в октябре прошлого года заработала лишь в конце ноября.

Согласно статистике SLTDA, в 2023 году остров посетило 197,5 тыс. россиян: это второй результат после Индии. За январь нынешнего года на Шри-Ланке отдохнуло почти 31,2 тыс. соотечественников, что составило 15% от всех прибывших в страну иностранцев. В феврале Россия переместилась на первое место: за 8 дней прибыли 8755 наших туристов.

В публикации также отмечено, что на Шри-Ланке следят за опытом таких популярных туристических направлений, как Таиланд и Вьетнам, запустивших безвизовые программы для поддержки туристического сектора. А также оценивают аналогичные решения Малайзии, Китая и Ирана.