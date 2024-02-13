Турсезон-2024: Турция на майские "зависла", деньги - тоже

Отдых в Турции нынче под большим вопросом, во всяком случае, на майские праздники точно. В связи с проблемами в межгосударственных расчётах сложилась крайне тревожная ситуация с ранним бронированием туров, когда всё прояснится — непонятно. Судя по последним заявления османов, в среднем небогатых русских отдыхающих они уже не очень-то и жаждут видеть на своих курортах.

«Чтобы полететь в Турцию семьей с одним ребенком на 10 ночей в хороший, но не премиальный отель с питанием «все включено», нужно около 300-360 тысяч рублей. Средний чек десятидневного тура в страну летом 2024 года варьируется от 102 тысяч рублей до 122 тысяч рублей на человека.

Многие отели Турции не стали повышать цены в евро для российских туроператоров на предстоящий летний сезон.

Турецкие отельеры в определенной степени учли опыт прошлого года, когда из-за не оправдавшего надежд спроса с российского рынка им пришлось спешно снижать цены, делая спецпредложения уже в ходе сезона. Однако в связи с курсовой разницей рублевая стоимость туров в страну все равно будет выше, чем годом ранее», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Многие — но не все. И «в определённой степени». А что они учли не очень понятно. Ясно одно — у себя в стране турки теперь хотят видеть лишь туристов с толстыми кошедбками.

«Турция должна «избавиться от имиджа страны дешевого отдыха» и предлагать свои туристические продукты «по той цене, которой они заслуживают. Важно думать не столько о количестве туристов, которые приедут к нам на отдых, сколько о доходах от туризма», — заявил президент Федерации отельеров Турции Эркан Ягджи.

Собственно, это и есть новая стратегия развития отрасли, которая уже реализуется. За 2024-2025 годы в стране планируют сдать в эксплуатацию 295 отелей категории 4 и 5* суммарно на 110 тысяч постояльцев, стройки уже идут. В том числе на месте стареньких отелей 3* и 4*. А от формата 3* турки, судя по всему, намерены и вовсе избавиться. Плюс инфраструктура развлечений, на которую тоже большие надежды. Турист должен платить, много!

Большей части россиян платить нечем, они ориентированы на пляжный отдых — как-то скроили деньги на тур и все десять дней не вылезают из отеля. И, в рамках новой стратегии турецкого туризма, расчёт теперь будет на гостей из Китая, Индии, Японии и других стран. Нам там уже как-то не очень рады — денег маловато.

«Турция завершила 2023 год с 10% ростом турпотока, достигнув 56,7 млн отдыхающих. Лидером турпотока в Турцию стала Россия, откуда приехали 6,3 млн туристов. На втором месте Германия с 6,2 млн человек, замыкает тройку Великобритания — 3,8 млн человек. Доходы от туризма в 2023 году увеличились на 16,9% по сравнению с 2022 годом и составили $54,3 млрд

В 2024 году Турция планирует принять рекордные 60 млн посетителей. У нас есть план нарастить турпоток из Северной Америки, Канады, Китая, Индии и Австралии, а также из Северной Европы. Турпоток из Швеции в 2024 году должен вырасти на 23%, из Финляндии — на 15%, из США — на 31%, Канады — на 41%, из Китая — на 102%», — говорит министр культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсой.

О планах в отношении турпотока из РФ министр тактично промолчал. Но всё, в общем-то, и так понятно.

Русские — фактор риска. В январе нынешнего года Турция полностью прекратила расчеты с Россией из-за опасности попасть под «вторичные санкции». На днях платежи вроде как частично возобновились, но полной ясности тут нет. За что именно можно перечислять средства, как и через какие банки — непонятно. Вроде как туризм попал в «белый список», но, судя по всему, не во всех турецких банках. Или не попал. Или нет никакого такого списка?

«Главная геополитическая причина — президент США Байден в конце декабря издал указ, в соответствии с которым Минфин США может наказывать иностранные банки, которые нарушают санкции против России. Для турецких банков работа на западных рынках капитала гораздо более весомая, чем работа с российскими контрагентами. Поэтому, опасаясь вторичных санкций, турецкие банки приостановили или затруднили взаимодействие с российскими банками», — объясняет доцент Финансового университета Сергей Суверов.

Как известно, санкции никто не отменял, Вашингтон своё решение — тоже. Официальных заявлений о возобновлении расчётов нет, как с российской стороны, так и с турецкой. По сути, есть только некие слухи о том, что какие-то там платежи вроде как пошли. Но именно что слухи. Факты свидетельствуют об обратном. За январь 2024 года объем торгов турецкой лирой на Мосбирже упал в четыре раза, до 14 млрд рублей — сумма смехотворная. И продолжает падать.

«На днях мне аннулировали раннее бронирование на майские праздники, деньги вернули. Ничего не обещали, сказали, что ситуация с платежами по-прежнему очень неопределённая. И посоветовали поискать другие направления если я хочу успеть купить тур на эти даты», — рассказывает предприниматель Михаил из Подмосковья.

В данном случае человеку повезло, точнее, он выбрал правильную фирму — большую и надёжную. А сколько будет тех, кто потеряют свои деньги, ведь теперь есть на кого свалить... Типа во всём виноваты турки.

В чём-то они, действительно, виноваты. Как видно из приведённых выше цифр, Турция продолжает дорожать — при росте турпотока на 10% заработки выросли на 17%. Да и данные АТОР говорят о том же. Причём начиная с 2022 года для граждан РФ ценники намного больше, чем для граждан Евросоюза. Нас просто выдавливают с пляжей Кемера, Белека и Бодрума.

11% отдыхающих в турецких отелях это, конечно, прилично. Но их, судя по всему, русских хотят оперативно заместить туристами из других стран. Иначе то, что нынче творится, объяснить сложно. Американцы явно дали понять османам, что им глубоко наплевать на турецкую экономику и тем придётся выкручиваться самим. Процесс пошёл. И нам самим тоже нужно думать, как жить и отдыхать дальше.

Альтернатив Турции немного. В Египет ехать точно не стоит, так как там назревает очередная война с Израилем. Да и в целом отношение к россиянам с осени прошлого года существенно ухудшилось, почему — догадаться несложно.

Таиланд дорог и далёк для жителей европейской части РФ, остаются только Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). По ценам Турция уже находится на том же уровне, а вот по сервису в режиме «все включено» пока впереди. По крайне мере, в Дубае или Абу-Даби «оттянуться» с алкоголем, как в Анталье точно не получится — там спиртное запрещено законом. Да и с женщинами с низкой социальной ответственностью тоже сложно. Вообще, распутствовать в Эмиратах проблематично.

Российские курорты кроме высоких цен и отвратительного сервиса ничего предложить не могут, тут ценники уже подтянулись под турецкие, а в Сочи даже их превзошли. Крым вне игры: турсезон-2023 полностью провален, а виды на текущий год ещё более печальные. К тому же за десять лет — с 2014-го уже прошло так много времени! — на полуострове практически не появилось никакой новой туристической инфраструктуры. В Крым мало кто хочет вкладывать деньги.

Без Турции российские туристы, конечно, не останутся. Платежи пойдут через третьи страны, что ещё сильней поднимет стоимость туров. Для кого-то это не имеет особого значения, но для 90% россиян цены уже и так запретительные. Искать «горящие туры» и прочие выгодные предложения не стоит, это точно будут жулики. Которые в худшем скроются с вашими деньгами, в лучшем – отправят в какой-нибудь сарай.

Впрочем, сейчас доверять никому не стоит. Например, в соседнем Казахстане вроде как супернадёжный местный Tez Tour прекратил своё существование. Туристов вывозят из других стран за государственный счёт, российская головная структура (турецкий собственник покинул состав акционеров ещё в 2012 году) ничего не комментирует. Иными словами, лучше всего отправиться отдыхать на дачу. И деньги сбережёте, и нервы.