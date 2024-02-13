Названы главные преимущества круизных поездок

В каждом городе, который значится в туре, происходит остановка, когда туристы могут посетить знаковые места и достопримечательности, либо просто поплавать в море. Арабские Эмираты, например, дают много эксклюзивных направлений. Круиз останавливается в Абу-Даби, где туристы могут посетить главную мечеть и Лувр. Преимущество такого круиза в том, что не нужны визы, соответственно, можно без проблем посетить несколько направлений одним днем, — добавила Ансталь.