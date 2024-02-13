Названы главные преимущества круизных поездок
Туристы отдают предпочтение морским круизам из-за комфорта и возможности посетить множество различных мест за одну поездку, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, на лайнерах есть много развлечений — бассейны, СПА, кинотеатры и рестораны, что «не позволит путешественникам заскучать».
У россиян появляется интерес к морским путешествиям. На больших лайнерах есть множество развлечений — бассейны, СПА, кинотеатры, большое количество ресторанов. Это делает путешествие наиболее комфортным, — рассказала Ансталь.
Турэксперт отметила, что сейчас у россиян наиболее популярен морской круиз по арабским странам. Во время путешествия туристы могут искупаться в море, а также посетить архитектурные достопримечательности.
В каждом городе, который значится в туре, происходит остановка, когда туристы могут посетить знаковые места и достопримечательности, либо просто поплавать в море. Арабские Эмираты, например, дают много эксклюзивных направлений. Круиз останавливается в Абу-Даби, где туристы могут посетить главную мечеть и Лувр. Преимущество такого круиза в том, что не нужны визы, соответственно, можно без проблем посетить несколько направлений одним днем, — добавила Ансталь.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян заявил, что наиболее выгодными направлениями для туристов из России в 2024 году станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Он пояснил, что такая тенденция наметилась в 2023 году и продлится в 2024-м.Также Мкртчян отметил, что в течение года сохранятся недорогие цены на поездку в Кубу.