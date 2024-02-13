Туры в Египет подешевели

Отдых в Египте в феврале в среднем обойдется российским туристам на 20 процентов дешевле, чем в аналогичный период годом ранее.

«Причина — конфликт в Израиле. Гостиницы Египта, особенно в Шарм-эш-Шейхе, этой зимой испытывают трудности с загрузкой. Это связано с оттоком европейского рынка», — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Артур Мурадя.

При этом российских туристов события в Израиле смущают мало: туры в Египет — одни из самых популярных этой зимой, в том числе благодаря их сравнительно низкой стоимости и нехватке альтернатив.