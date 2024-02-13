Туры в Египет подешевели
Отдых в Египте в феврале в среднем обойдется российским туристам на 20 процентов дешевле, чем в аналогичный период годом ранее.
«Причина — конфликт в Израиле. Гостиницы Египта, особенно в Шарм-эш-Шейхе, этой зимой испытывают трудности с загрузкой. Это связано с оттоком европейского рынка», — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Артур Мурадя.
При этом российских туристов события в Израиле смущают мало: туры в Египет — одни из самых популярных этой зимой, в том числе благодаря их сравнительно низкой стоимости и нехватке альтернатив.
«Объективно это самое дешевое зимнее направление. Недельный отдых на семью из четырех человек в хорошем отеле «пять звезд» с питанием «всё включено» можно найти за 250 тыс. рублей. Аналогичный тур в ОАЭ будет стоить минимум 400 тыс.», — рассказал вице-президент АТОР.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия планирует расширить список стран, граждане которых смогут получить электронные визы.