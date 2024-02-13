Что показали российским туристам в КНДР: программа тура
12 февраля первая группа российских туристов вернулась из КНДР, где они провели 4 дня и 3 ночи. Группа включала в себя 98 человек из разных регионов России.
«У нас была группа из 98 человек – это не только жители Приморского края и дальневосточных регионов, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновки, Владикавказа, Екатеринбурга и других регионов. Желающих было очень много, мы даже были вынуждены начать формировать лист ожидания», – рассказали в туркомпании «Восток Интур».
Туристов ждала насыщенная программа. В первый день они посетили Пхеньян, где побывали на возвышенности Мансу. Здесь расположены огромные статуи великих людей современной Северной Кореи – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
После этого россияне посетили Дворец пионеров, здесь для гостей показали концерт, в котором приняли участие юные жители страны. Стоит отметить, что выступление детей оставило туристов под огромным впечатлением.
Во второй день группа отправилась на горнолыжный курорт Масикрен, здесь можно было покататься на лыжах, сноубордах, коньках или просто гулять на свежем воздухе.
Напомним, в марте запланированы поездки еще двух туристических групп – с 8 по 11 марта и с 11 по 15 марта. В каждую из них также войдут по 100 человек из разных регионов России. Они также посетят Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Стоимость тура составит 750 долларов.