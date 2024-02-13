Эксперт рассказал об особенностях туризма в Северную Корею

На территории Вонсан-Кальмаской турзоны будут размещены 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, 4-километровый пляж и другие инфраструктурные объекты. Ожидается, что приём гостей начнётся в ближайшие годы.

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Учёный-кореевед Константин Валерианович Асмолов, обсуждая с корреспондентом RuNews24.ru данную новость, отметил, что тут есть некоторые недопонимания, потому что на самом деле новый туристический комплекс в районе Вонсан-Кальма существует давно.

«Был давно построен и был рассчитан, возможно, на туристов из Китая, но все планы испортили ковид. Речь идёт больше о доработке, чем о начале строительства», — говорит эксперт.

Также учёный добавил, что данный туристический кластер находится на изолированном полуострове, и с северокорейской действительностью туристы будут соотноситься минимально.

Говоря о туризме в КНДР, нельзя не вспомнить огромное количество контента в интернете, который оценивает Северную Корею негативно как с точки зрения политического режима, так и с точки зрения обращения с туристами. На эти слова собеседник издания отреагировал тем, что вспомнил случай с американским туристом, который повёл себя очень неуважительно по отношению к культуре КНДР и был наказан.

«Понятно, что против туризма в КНДР очень активно работает антипхеньянская пропаганда. История с американским туристом по версии этой пропаганды очень сильно отличается от его истории в реальности. На деле организаторы того тура проводили его под лозунгом «покажи фигу режиму, пока гид отвернулся».

В результате 21-летний парень, очень сильно напившись, пошёл на подвиги для того, чтобы доказать соседям по комнате, что он крутой. В итоге он пролез на технический этаж в гостинице и попытался утащить оттуда большой пропагандистский лозунг с упоминанием Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а затем, когда у него это не вышло, в пьяном виде растоптал, попав на камеры.

«Наши туристы, я надеюсь, такого делать не будут. Просто есть одна важная деталь. Когда, условно, западный турист, поехав в Таиланд, решает приколоться и подрисовать усы портрету короля, за что получает 20 лет за оскорбление величества, реакция в СМИ обычно бывает типа «дурак, надо было учитывать национально-культурные особенности, не надо так делать».

Ну или как какой-то российский блогер в Дубае решил публично сжечь деньги и за это сел. Но когда такая же история случается с человеком в Северной Корее, поднимается шум по поводу ужасного репрессивного режима», — рассказал учёный.