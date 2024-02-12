Туристы смогут летать на Кипр и в Черногорию авиакомпанией Jazeera Airways

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways обнародовала летнее расписание полетов Москва – Эль-Кувейт. Как и в прошлом году, рейсы будут выполняться ежедневно.

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Российским туристам интересны прежде всего стыковочные маршруты перевозчика на популярные европейские направления – в Тиват (Черногория) и в Ларнаку (Кипр). Рейсы в эти страны выполнялись в летнем сезоне – 2023 в сотрудничестве с туроператорами.

«Переговоры с участниками туррынка о блоках мест на Ларнаку идут. Что касается Тивата, то наш партнер “ПАКС” уже выставил на продажу туры в Черногорию на базе этой перевозки», – рассказала порталу TourDom.ru представитель Jazzera Airways в России Яна Вазири. Эту информацию нам подтвердила и замгендиректора туроператора по маркетингу Любовь Чучмаева: «Полеты будут выполняться дважды в неделю, с 3 июля по 23 октября. Пересадка в Эль-Кувейте на пути из Москвы в Тиват займет 2 часа 20 мин, на обратном – 50 мин».

Полетные программы в Черногорию и на Кипр начнутся позже, чем в летнем сезоне – 2023 – не с конца апреля, а с начала июля. Как пояснила Яна Вазири, такое решение принято с учетом опыта прошлого года, чтобы минимизировать риски партнеров-блочников. Ведь в мае и июне нет гарантии теплой погоды, вода в Средиземном море может недостаточно прогреться для комфортного купания. Это влияет на спрос, туроператорам сложнее заполнять места на рейсах.

Напомним, в прошлом году некоторые партнеры пользовались блоками на бортах Jazeera в Ларнаку только до