Туроператоры возобновят туры в Грецию с авиаперелетом через третьи страны

Возможностей посетить Грецию в предстоящем летнем сезоне у российских туристов станет больше, расширится и география мест, где можно остановиться на отдых. Правда, как и в предыдущие 2 года, добираться все равно придется через третьи страны.

© tourdom.ru

«Авиакомпания Air Arabia запускает с 28 июня прямые перелеты из Шарджи в Афины, и из Москвы до греческой столицы получается удобная стыковка (в Эмираты из Домодедово аэробус прилетает в 07:00, через 2 часа вылет в Афины. – Ред.). Сейчас ведем переговоры о блоках мест на рейсах», – рассказал TourDom.ru гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин. Перелет в Афины означает, что появится больше предложений для отдыха в материковой Греции, в частности на популярном курорте Лутраки и на Пелопоннесе.

Правда, есть мнение, что греческая столица – не самая удобная конечная точка.

«Было бы интереснее, если бы Air Arabia летала не в Афины, а на какой-нибудь остров, например на Родос или Крит. Было бы больше массового туризма», – отметил руководитель греческой компании TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис.

Впрочем, сейчас на российском рынке в основном и предлагаются туры на острова. В частности, с 27 мая Pegas Touristik запустит чартерную программу в Ираклион на Крит сразу из нескольких городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других. Рейсы авиакомпании Southwind Airlines будут осуществляться со стыковкой в Анталье. Остальные участники рынка продают туры на рейсах через Ереван, Каир, Белград и некоторые другие города.

«Есть также возможность долететь до Бодрума, а оттуда доставляем туристов на пароме на Родос», – отметил Анатолий Гаркушин.

В свою очередь TEZ TOUR Греция будет расширять в этом сезоне программу через столицу Армении.

По информации туроператоров, цены на отдых в Греции выросли. Это связано с повышенным спросом со стороны жителей других стран.

«Греция сейчас переживает туристический бум, каждый сезон бьет рекорды. Цены на туры поднялись примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, но туристов это не останавливает – активно бронируют жители Великобритании, Германии, Польши. Из России в прошлом году было всего 20 тыс. туристов, сейчас интерес примерно на таком же уровне – Греция только для больших фанатов. Хотя цена как в Турции, а на некоторые отели и дешевле. Но логистика и визы многих останавливают», – отметил Димитрис Харитидис.