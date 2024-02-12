Как отмечают День святого Валентина в странах Европы

В Германии считают 14 февраля Днем душевнобольных. А традиция отмечать в этот день еще и праздник всех влюбленных появилась там только после Второй мировой. В рестораны можно спокойно попасть без брони — ажиотажа нет. Зато у цветочников бывают очереди по пять-десять человек, делится психолог из Кельна Олег Аксельбенд:

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Олег Аксельбенд психолог, житель Кельна:

«У нас в это время можно покупать цветы, которых в другое время не купишь. Действительно, цветочники заказывают дорогие букеты. Но в целом это символический праздник и поэтому подарки тоже носят скорее символический оттенок. То есть да, видны парочки, но я бы не сказал, что чувствуется какое-то особое выделение этого дня. Видно, наверное, чуть-чуть больше людей с цветами, но это вообще редкость для Германии, когда ты видишь женщину или пару с цветами, или мужчину, дарящего цветы».

В Лондоне все похоже на Москву. Цветы, плюшевые игрушки, сердца в три-четыре раза дороже обычного. В рестораны вечером без брони не попасть. Мужчины вроде бы не боятся выражать свои чувства, но не всегда видят в этом необходимость именно в этот день, говорит местный архитектор Таша Томсон:

«Мне кажется, тенденция этого праздника больше коммерческая, это больше такая «машинка по деланию денег» для продавцов цветов, всяких маленьких игрушек, и мне кажется, к этому отношение немножко потребительское. И то, что молодой человек не ведет девушку в ресторан именно в этот день, это не потому, что он хочет сэкономить, это просто как коммерческая необходимость, с любовью это не имеет ничего общего».

В Париже празднуют скорее туристы. Многие прилетают туда на этот праздник из других стран Европы. Цены на билеты подрастают. Для туристической отрасли в дождливом феврале неплохое подспорье. Взрослые французы не воспринимают День святого Валентина всерьез, продолжает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин:

«День святого Валентина — это недавнее явление не только в России, но и во Франции тоже. Это следствие активной политики, рекламной и торговой, в стране с девяностых годов, начала двухтысячных. То есть те люди, которые свой активный сексуальный период прожили до начала, для них это не праздник. Праздник этот больше для молодежи, для тех, кому до тридцати, но очень сильная активность в этот период происходит в соцсетях, а в реальной жизни немножко меньше, как, впрочем, у этого поколения вообще».

В испанской Каталонии 14 февраля отмечается только международными компаниями, которые пытаются что-то готовить к этому дню, но не очень успешно. Каталонцы и в целом испанцы предпочитают праздники исконно Пиренейского полуострова, День всех влюбленных там отмечается 23 апреля. В центре города не протолкнуться, повсюду книжные ярмарки, рассказывает журналист из Барселоны Надежда Бобкова:

«В этот день принято дарить розы и книги, праздник называется Sant Jordi, к этому дню все улицы украшаются розами, на каждом углу тоже продают букеты или просто отдельные розочки. Я, когда работала в офисе, например, мужчины часто приносили охапки роз и раздаривали девушкам, но не только девушкам. Кстати, уже все-таки в 2024 году можно говорить о какой-то универсальности этого праздника. Если раньше парням дарили книги, а представительницам женской половины — цветы, то сейчас уже все перемешалось и в большей степени книги дарят любителям читать, а цветы дарят тем, кто вот любит какую-то частичку, скажем так, природы у себя держать».