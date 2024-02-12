Пермские журналисты посетовали на позднее начало прямых рейсов в Хургаду

На одном из интернет-порталов Перми появилась статья о том, что из расписания аэропорта Большое Савино исчезли авиарейсы AZUR air в Хургаду (Египет). Якобы туроператоры – заказчики полетной программы попросили авиакомпанию отсрочить ее до марта из-за плохой загрузки самолетов. Вскоре статьи со ссылкой на первоисточник появились и в других региональных СМИ.

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В туроператоре Anex, сотрудничающем с AZUR air, выразили недоумение по поводу этих публикаций. Как пояснил порталу TourDom.ru представитель туроператорской компании, полетная программа из Перми в Хургаду изначально анонсировалась с середины марта – рейсы с частотой раз в 9–10 дней планируются до конца октября. Информацию о том, что программа должна начаться с 19 марта, подтвердили и в «Интуристе», у которого тоже места на рейсах AZUR из Перми в Хургаду. Почему более ранние вылеты появлялись в расписании аэропорта Перми, неясно (в нем и сейчас значится рейс AZUR отправлением 23 февраля. – Ред.).

Кстати, февраль считается не самым лучшим месяцем для поездок в Хургаду, так как в это время там зачастую ветрено и не слишком тепло. Комфортнее февральский отдых на другом египетском курорте, Шарм-эль-Шейхе, куда из Перми до 21 марта летают рейсы AlMasria.

Что касается других популярных заграничных направлений, то напрямую из аэропорта Большое Савино можно отправиться на Пхукет (Таиланд). По мнению руководителя туркомпании «Крео-Тур» Веры Волеговой, Перми остро не хватает прямых рейсов в ОАЭ: «Эта страна очень популярна у наших туристов. Программы туда туроператоры ставили только до пандемии COVID-19. Сейчас туристам приходится летать в Эмираты или через Москву, или через Екатеринбург».