"Серьезный курорт": россияне рассказали о впечатлениях от горнолыжного отдыха в КНДР

Крупная тургруппа россиян, отправившаяся на отдых в КНДР, вернулась домой 12 февраля. В ее состав вошли 98 человек.

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Большая их часть поехала в путешествие ради местного горнолыжного курорта "Масикрен". За последние пять лет это первое посещение Северной Кореи иностранными отдыхающими. Рассказываем подробности, а также какие впечатления привезли с собой туристы. Самая большая в истории группа Группа российских туристов, которая первая после пандемии коронавируса посетила Северную Корею, вернулась во Владивосток. Поездка длилась четыре дня и три ночи, с 9 по 12 февраля. В состав тургруппы вошли 98 человек из 11 регионов России. Среди них в том числе жители Москвы и Московской области, Петербурга, а также Хабаровского и Приморского края.

За время путешествия россияне увидели главные достопримечательности столицы КНДР – Пхеньяна, а также опробовали склоны горнолыжного курорта "Масикрен". Ради него большая часть отдыхающих и отправилась в поездку. В составе комплекса 10 склонов различной сложности. Их общая протяженность составляет свыше 17 километров. Для отдыхающих предусмотрены подъемники, прокат необходимой одежды и оборудования, а также каток. Кроме того, гостиницы, рестораны и кафе, магазины и многие другие развлечения. Следующие группы российских туристов отправятся в Северную Корею весной. Первая поездка запланирована с 8 по 11 марта, а вторая пройдет с 11-го по 15-е число того же месяца.

"Это будут две группы, каждая в пределах 100 человек, которые приедут в Пхеньян и горнолыжный курорт "Масик". Протяженность и программа визита изменятся только для одной группы – на одни сутки. Они проведут еще один день в Пхеньяне", – пояснил Старичков.

"Здесь идеально"

Российские туристы, которые первыми посетили Северную Корею после долгого перерыва, поделились впечатлениями от визита. По словам жителя столицы Андрея, о поездке он не пожалел.

"Я специально приехал из Москвы во Владивосток, чтобы посетить Северную Корею. Я ехал не только посмотреть на страну, но и покататься на лыжах. Катаюсь третий год, до этого был на курортах Армении, Алтая. О поездке не пожалел. Очень серьезный, хороший курорт, мне все очень понравилось", – отметил турист.

Оценил горнолыжный курорт и Илья Исавнин из Новосибирска.

"Идеальная трасса, никого нет. Это кайф… Весь последний день посвятили катанию", – поделился он.

По словам другого члена тургруппы, Илии Воскресенского, горнолыжному курорту, несмотря на все преимущества, еще есть над чем поработать, сообщает "Газета.ру". Однако в целом турист положительно оценил поездку. В том числе ему пришлись по душе и строгие правила для отдыхающих в КНДР.

"Мне хотелось ощутить ту настоящность закрытой страны", – пояснил Воскресенский.

В то же время, по его словам, принимающая сторона проявила радушие, гиды всегда были готовы помочь и ответить на вопросы. Страна строгих правил Во время визита в Северную Корею туристам важно соблюдать ряд правил и знать особенности пребывания в стране. Например, стоит позаботиться о наличных. Все расчеты производятся только "живыми" деньгами в американских долларах или же китайских юанях. Об этом говорится в памятке для отдыхающих на сайте туроператора, который организует путешествие. Вместе с тем отмечается, что провоз мобильных телефонов всех моделей разрешается. Таможня не станет их изымать. Тем не менее гаджеты все равно не будут работать в КНДР из-за отсутствия роумингового соглашения между национальным мобильным оператором республики с представителями других стран. Для использования интернета придется купить местную сим-карту. Сети Wi-Fi в гостиницах и других заведениях нет. Также туристам рекомендуют обратить внимание на то, какую литературу они берут с собой в страну.

"Пропаганда западного образа жизни, а также изданные на Западе книги о Северной Корее (включая туристические путеводители), официально запрещены к ввозу", – подчеркивается в памятке.