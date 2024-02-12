Граждане Таджикистана с российскими паспортами помогли удвоить показатели туризма

Комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана в понедельник, 12 февраля, отрапортовал, что количество туристов из России, посетивших эту среднеазиатскую страну в 2023 году, выросло на 92,8% по сравнению с 2022 годом. В ведомстве насчитали 262,4 тыс. туристов с паспортами РФ.

При этом официальный представитель Душанбе уверен, что количество российских туристов будет расти из года в год.

«Туристический поток из России в Таджикистан в текущем году увеличится на 40%, до 360–370 тыс., а в 2025 году – до 500 тыс. человек», – сообщил сегодня председатель профильного комитета при правительстве республики Камолиддин Муминзод.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», побывавшие в Таджикистане, отмечают, что эта страна интересна с точки зрения бывалого туриста.

«Был в ноябре в Душанбе, отличный город. Правда, всего 3 дня. Этого не хватило, чтобы посетить все достопримечательности города. Останавливался в хостеле за 600 руб. сутки без завтрака. На окраине города, но в центр ходит прямой троллейбус, на котором можно добраться куда угодно. Душанбе – супер. Реально рекомендую», – поделился впечатлениями от поездки Дмитрий К.

Тем не менее большинство подписчиков нашего телеграм-канала сомневаются в реальности статистики, которую сообщили в парламенте Таджикистана.

Также рост турпотока из России можно объяснить появлением большого количества выходцев из Таджикистана, которые оформляют и без особых усилий получают паспорта граждан Российской Федерации.

«Как человек, работающий с рейсами в Таджикистан, уверенно скажу, что с каждым годом все больше и больше граждан этой страны обзаводятся российскими паспортами», – написала в нашем телеграм-канале Ивета Л.

И эта оценка подтверждается официальной статистикой МВД РФ: за первую половину 2023 года около 87 тыс. граждан Таджикистана получили российское гражданство. Это на 13 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же за прошлый год в нашу страну въехало 2,12 млн таджиков, которые в основном пополняют ряды гастарбайтеров и к категории туристов вряд ли имеют отношение.

В том, что число въезжающих в нашу страну таджиков, часть из которых обзаведется и российскими паспортами, будет расти, сомневаться не приходится. Кремль провозгласил Таджикистан одним из стратегических партнеров, и, по словам президента Владимира Путина, страна готова «обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и соцзащиты».

Однако профессионалы отрасли отмечают, что поездки в Таджикистан могут быть востребованы и с чисто туристическими целями.

«Мы возим в Фанские горы. Но это полноценный горный поход», – написал в телеграм-канале «Крыша ТурДома» наш подписчик под ником Alex.