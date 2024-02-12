Число российских туристов в Таджикистане в 2023 году выросло на 92,8%

Количество туристов из России в Таджикистане выросло до 262,4 тыс. человек в прошлом году, что на 92,8% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил Комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана.

«Туристы, прибывающие в нашу страну, были зарегистрированы из 121 страны мира. В пятерку с самым большим количеством туристов входят: <...> Россия с 262,4 тысячи человек», – заявили в ведомстве.

Самое большое количество туристов приехало в Таджикистан в 2023 году из соседнего Узбекистана (805,9 тыс. человек), что на 15% превышает показатели 2022 года. Поток отдыхающих из Казахстана также увеличился (на 31,8%, до 31,5 тыс. человек), из Турции (на 61,2%, до 10,8 тыс. человек). Турпоток в Таджикистан из Китая оказался самым массовым – страну посетили 13 тысяч граждан этой страны, что в 4,9 раз больше, чем в 2022 году.