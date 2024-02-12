Россияне чаще стали бронировать египетские круизы по Нилу

В последнее время россияне уделяют всё больше внимания нестандартному отдыху в Египте, выбирая речные круизы по Нилу за их уникальные экскурсионные программы, доступность посещения Каира и Хургады, а также возможность исследовать «маршрут Агаты Кристи». Туроператор Let`s Fly отмечает, что спрос на такие путешествия вырос на 25% в 2023 году по сравнению с предыдущим, что подчеркивает растущий интерес к круизам, несмотря на традиционное предпочтение отдыха на море.

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Как указывает Space Travel, круизы привлекают опытных туристов, желающих погрузиться в экскурсионные программы. Эти путешествия ориентированы на взрослую аудиторию, предлагая обогащенный культурный опыт без детской анимации и игровых комнат, что делает их менее подходящими для молодых семей, пишет Центральная Служба Новостей.

Круизы ассоциируются со «Смертью на Ниле» Агаты Кристи, что усиливает их привлекательность. Современные маршруты адаптированы под изменения, вызванные строительством Асуанской плотины, предлагая разнообразие программ, включая короткие и более продолжительные круизы с богатой экскурсионной программой.