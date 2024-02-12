Отелем в Дубае, который открыла Джей Ло, интересуются туристы из России

«Выступление Джей Ло, похоже, до последнего оставалось сюрпризом. О нем заранее никто не заявлял, из-за чего событие прошло незамеченным для туристов. Оно было ориентировано исключительно на пиар и приглашение медийных личностей. Но сам отель уже неплохо начал продаваться на территории России. Это первый вертикальный resort, как он позиционирует себя. У него есть перспектива стать одним из самых популярных мест для стоповеров для людей, возвращающихся с дальних островов – Мальдив, Сейшел, Маврикия. Удобное расположение позволяет уделить время шопингу, а также отдыху в спа в самом отеле», – говорит Дмитрий Арутюнов, директор туроператора «АРТ-ТУР».