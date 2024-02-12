Отелем в Дубае, который открыла Джей Ло, интересуются туристы из России
Дженнифер Лопес выступила на открытии отеля One&Only One Za'abeel в Дубае. Объект с необычной концепцией разместился неподалеку от Всемирного торгового центра.
Приезд хедлайнера, как утверждают источники, обошелся организаторам в 5 млн долларов, но, судя по кадрам, это капля в море для прошедшей церемонии. На нее попали только обладатели специальных приглашений. Просто купить проходку на вечер туристам было невозможно, утверждают источники «ТурДома». Впрочем, это не последняя возможность увидеть поп-звезду в Эмиратах – она здесь частый гость.
На красной дорожке были замечены российские селебы. Среди них актриса Равшана Куркова, телеведущие Елена Летучая и Андрей Малахов, издатель журналов Наталья Шкулева, супруга рэпера Мота Мария Мельникова.
Как утверждают туроператоры, новый объект уже вызывает интерес у российских туристов:
«Выступление Джей Ло, похоже, до последнего оставалось сюрпризом. О нем заранее никто не заявлял, из-за чего событие прошло незамеченным для туристов. Оно было ориентировано исключительно на пиар и приглашение медийных личностей. Но сам отель уже неплохо начал продаваться на территории России. Это первый вертикальный resort, как он позиционирует себя. У него есть перспектива стать одним из самых популярных мест для стоповеров для людей, возвращающихся с дальних островов – Мальдив, Сейшел, Маврикия. Удобное расположение позволяет уделить время шопингу, а также отдыху в спа в самом отеле», – говорит Дмитрий Арутюнов, директор туроператора «АРТ-ТУР».
В феврале недельное проживание в отеле обойдется минимум в 418 тыс. руб. За эти деньги можно взять двухместный номер площадью 50 кв. м. А при желании можно и королевский люкс, где за одну ночь просят от 800 тыс.
Ранее TourDom.ru писал, что Бейонсе открыла в ОАЭ отель со стоимостью номера в 100 тыс. долларов за ночь.