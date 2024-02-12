Какие круизы доступны российским туристам зимой в 2024 году

Предложения для путешествий россиян становятся всё более заманчивыми, охватывая такие направления как Персидский залив, Азия, и предлагая роскошный отдых в Средиземном море. Зимой открывается идеальная возможность для бронирования летних отпусков на выгодных условиях.

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В этом году Персидский залив продолжает привлекать внимание российских туристов благодаря простоте перелётов, отсутствию необходимости в визе и тёплому климату. Эту популярность подтверждает АТОР, отмечая также, что политическая обстановка в других регионах побуждает искать новые направления для отдыха, пишет Центральная Служба Новостей.

MSC Cruises предлагает россиянам два захватывающих маршрута. Первый — круиз «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Virtuosa с остановками в портах ОАЭ, Катара и Бахрейна. Этот лайнер удивляет своим роскошным дизайном и уникальными удобствами, включая роботизированного бармена. Второй маршрут, «Восточная сказка» на лайнере MSC Opera, предлагает более уютную атмосферу с остановками в ОАЭ и Омане.

Специальные предложения позволяют бронировать круизы в Персидском заливе по привлекательным ценам, а сопровождение русскоязычных гидов от PAC Group обеспечивает комфортное общение. Кроме того, нарастает интерес к азиатским круизам с отправлением из Тайваня в Японию на лайнере MSC Bellissima.

Летние отпуска в Средиземном море также привлекают россиян, предлагая круизы на лайнере MSC Splendida с ценами от 833 евро. Важной частью предложений является визовая поддержка для упрощения планирования поездок.