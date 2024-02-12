Кемеровчанка ответит по закону за привезенный из Таиланда экзотический сувенир

Жительница Кемерова вернулась из Таиланда и привезла с собой экзотический сувенир. Теперь ей придется ответить по закону.

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Так, при таможенном контроле авиарейса Пхукет (Таиланд) – Томск в багаже одной из туристок сотрудники Кемеровской таможни нашли коралл весом более 270 граммов.

Выяснилось, что привезти экзотический сувенир пыталась 33-летняя кемеровчанка. Она не знала, что существуют ограничения на перемещение через границу подобных товаров, а также о необходимости получения разрешительных документов и их обязательном декларировании.

– Коралл был изъят и направлен на экспертизу, подтвердившую, что он попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), – рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.