Туриста не выпустили в Дубай, так как в шифре паспорта не был указан пол

Турист должен был улететь с семьей в Дубай из Екатеринбурга, но в аэропорту Кольцово его задержали на паспортном контроле. В загранпаспорте нашли техническую ошибку: неверно заполнена машиночитаемая запись, а именно, не обозначен пол. Об инциденте сообщает e1.ru.

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Пассажиру пришлось отдать пограничникам документ, взамен он получил акт об изъятии паспорта. В тексте сказано, что признак непригодности – «нарушение алгоритма формирования машиночитаемой зоны (не указан пол владельца)». В результате отпуск у туриста сорвался: он никуда не улетел.

По его словам, документ он получил летом 2023-го на пять лет, и самостоятельно не смог бы проверить правильность шифра в паспорте: «Считаю, что это вина УФМС».

«В этой ситуации должен отвечать орган, выдавший загранпаспорт», - уверен юрист Игорь Косицын.

Основные личные данные гражданин может визуально проверить сам, но в случае с машинописной частью это, во-первых, невозможно, во-вторых, о проверке этого шифра никто никогда не предупреждал россиян.

Юрист добавил что в настоящий момент готовит исковые заявления в МВД сразу по двум подобным случаям – ошибки в машиночитаемой части. «Пока отправили претензии, ждем ответ. В Пограничной службе ФСБ Челябинской области сообщили, что не вправе давать разъяснения или толкования действующего законодательства, не имеют таких полномочий.

Туристам можно посоветовать внимательно изучить свой загранпаспорт и убедиться, что в документе нет признаков недействительности, перечисленных в Постановлении Правительства № 2090 от 9.12.23.

“Можно проверить и машиночитаемую запись: информация о порядке ее заполнения есть в интернете”, - говорит Игорь Косицын.

В сомнительных случаях турист может обратиться для консультации в пограничную службу того аэропорта, откуда планируется вылет, или в отдел МВД. В случае необходимости паспорт придется заменить.

После того, как с 11 декабря вступил в действие обновленный закон, с перечнем признаков непригодности загранпаспорта РФ, случаи изъятия документов на границе участились.