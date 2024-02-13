РФ расширит список стран с электронным визовым доступом

РФ намерена расширить список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, заявил глава консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Известно, что ведется работа по расширению списка иностранных государств, граждане которых получат единую электронную визу. Дипломат отметил, что называть конкретные страны, которые будут добавлены в этот список, пока преждевременно.

Климов сообщил, что в соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ в 2024-2025 годах необходимо представить в правительство соответствующий доклад в срок до 10 декабря.

Глава консульского департамента МИД России заявил, что с 1 августа по 31 декабря 2023 года было выдано 170 тысяч электронных виз гражданам 55 стран.