Получение шенгенских виз российские туристы сравнивают с лотереей

В МИД рассказали, как сейчас оформляют россиянам шенгенские визы.

© tourdom.ru

«Насколько мне известно, отказы имеют место, но массового характера не носят. В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер. Отмечу, однако, что консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают выдачу туристических виз россиянам», – сказал накануне РИА «Новости» директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Подтверждают тенденцию и подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома». В комментариях они поделились опытом получения шенгена в последние несколько месяцев.

Действительно, безусловными лидерами по выдаче виз являются Франция, Испания и Италия, отказы если есть, то они незначительные. При этом, как замечают подписчики, в документе могут отказать, если турист пытается воспользоваться услугами компаний, обещающих помочь с оформлением: «Большинство отказов из-за “помогаек”. Аккуратно собирайте документы строго по официальному списку, и все будет ок». Впрочем, такое утверждение выглядит как минимум спорно – вероятность того, что турист при оформлении документов наделает ошибок и в результате получит отказ, совсем не нулевая.

Что касается сроков действия въездных документов, которые получают россияне, то они могут сильно отличаться. Нередко случается, что после богатой визовой истории наши соотечественники получали краткосрочную визу: «Оформила на прошлой неделе французскую визу. После двухлетней швейцарской бизнес-визы (и большого числа финских) французы дали на 1,5 месяца. Предполагаю, что попала не на особо щедрого консула», «Испанская виза на месяц. Фактически на одну поездку», «После двух паспортов с тремя немецкими, тремя испанскими, голландской, швейцарской, двумя французскими, четырьмя чешскими и последними годовой и 1,5-годовой итальянскими визами в новый паспорт получила итальянскую на 30 дней».

Однако есть и положительные примеры. «В конце декабря подавала документы на французский шенген на поездку в мае. Дали на 2 года», «Италия на 2 года мне и дочери, получили в январе, оформляли чуть больше месяца. Делаем всегда сами», «Испания, 3 года. Почти как в старые добрые времена».

Четкой логики у консульских служб по поводу того, на какой срок выдать визу, нет, отмечают участники дискуссии.

«Это похоже на лотерею», – приводит сравнение один из подписчиков, поясняя, что туристы из одной группы могут получить документ и на год, и на полгода.

Хотя хорошая, что называется, «откатанная» визовая история, разумеется, повышает шансы поставить штамп о более долгосрочном разрешении на въезд. С другой стороны, новый загранпаспорт с чистыми страницами может эти шансы снизить – даже несмотря на то, что информация о предыдущих документах заявителя у консульств имеется.