В АТОР оценили перспективу строительства туристической зоны для россиян в КНДР

«Если все заявленные решения будут реализованы, гостиничный кластер, о котором идёт речь, будет соответствовать общемировым стандартам по категорийности, звёздности, удобству путешественников, если на территории не будут вводиться какие-то дополнительные меры, связанные с безопасностью, как это присутствует на всей территории Северной Кореи, когда путешественники должны быть в составе строго группы, передвигаться с местным представителем, а зачастую это сотрудник госбезопасности, как в советское время у нас, то вполне себе для жителей Приморского региона, для которых добраться туда гораздо ближе, чем от центральной части России, это может иметь актуальный смысл», — рассказал Мурадян.