В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны, сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского департамента ведомства Алексея Климова.

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Отмечается, что новые рекомендации позволят россиянам избежать «рисков наступления соответствующих негативных последствий». Речь идет о дискриминации граждан РФ по политическим мотивам. Климов уточнил, что наибольшие опасения сегодня в этом смысле вызывают прибалтийские страны. Он напомнил, что в Латвии сегодня под угрозой депортации находится значительное число россиян. Ранее власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из государства 985 россиянам, которые не выполнили требование для получения вида на жительство (ВНЖ) в стране.