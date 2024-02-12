Еще две туристические группы отправятся в КНДР из Владивостока: даты
Первая группа туристов в составе 98 человек вернулась после четырехдневного тура из КНДР. Это самая большая туристическая группа за последние 50 лет, которая побывала в Северной Корее.
«До этого в основном отдыхали и узнавали эту одну из самых загадочных стран мира россияне в индивидуальных турах или небольших группах до 10 человек», – передает пресс-служба правительства Приморского края.
Первый после пандемии коронавируса тур в КНДР прошел успешно, поэтому власти готовы принять новых туристов из России. Сообщается, что в марте планируется отдых двух туристических групп. Первая группа посетит Северную Корею с 8 по 11 марта, вторая – с 11 по 15 марта. В них войдут также по 100 человек из российских регионов, которые посетят Пхеньян и горнолыжный курорт Масик.
Напомним, стоимость тура в КНДР на 4 дня 3 ночи составила 750 долларов, однако туристам необходимо было предусмотреть и личные расходы. Что входило в программу тура, можно прочитать здесь.