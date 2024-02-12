В Австрии пьяные лыжники забаррикадировали склон элитного горнолыжного курорта
Группа нетрезвых лыжников и сноубордистов забаррикадировала склон на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии. Об этом сообщает «НТВ».
Там прошла вечеринка Après-Ski («После лыж»). Отдыхающие, прокатавшиеся целый день, решили вечером остаться на склоне и выпить. Видео с участниками ивента быстро распространились в социальных сетях. На них видно, как несколько десятков людей буквально заблокировали спуск. Некоторые из них падали и скользили вниз, а кто-то просто отдыхал, лёжа в снегу.
Под Ладушкином женщина каталась на привязанной к квадроциклу «ватрушке» и врезалась в машину.
Клопс.Ru: главные новости