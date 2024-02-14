Стамбул в 2023 году посетили почти 2 млн россиян

Почти 2 млн туристов из России побывали в Стамбуле в 2023 году, заняв первое место по посещению мегаполиса. Всего Стамбул в 2023 году посетили 17,3 млн туристов, свидетельствуют данные Минтуризма Турции.

По данным министерства, 2023 год стал рекордным по посещению Стамбула зарубежными туристами, рост в сравнении с годом ранее составил 8,4%. Издание Euromonitor International назвало Стамбул самым посещаемым городом в мире в 2023 году. Он, как отмечается, опередил Лондон и Дубай.

Согласно статистике Минтуризма Турции, в 2023 году Стамбул посетили 1,99 млн россиян. На втором месте граждане ФРГ - почти 1,3 млн, за ними следуют жители Ирана - чуть более миллиона.

Почти 72% иностранных туристов прибыли в Стамбул воздушным путем, из них 12,1 млн - в Международный стамбульский аэропорт в европейской части города.