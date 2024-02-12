Грузия в 2023 году заработала на туризме рекордные $4,1 млрд

"В 2023 году доход от международного туризма превысил уровень [допандемийного] 2019 года на 26,2% (на $856,7 млн), а 2022 года - на 17,3% (на $608,7 млн). Грузия получила рекордную прибыль в $4,1 млрд",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, в прошлом году в Грузию было совершено 4 669 467 поездок иностранных граждан с туристическими целями, что превышает данные 2022 года на 27,8%. Всего нерезиденты Грузии посетили страну в прошлом году более 7 млн раз. Этот показатель за год вырос на 30,3%. Граждане России совершили больше всех поездок в Грузию в 2023 году - более 1,4 млн, что на 30,5% больше показателя предыдущего года. На втором месте граждане Турции (более 1,3 млн), далее следуют граждане Армении - более 962 тыс. и Израиля - более 217 тыс.