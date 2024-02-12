В одной из самых закрытых стран мира начали строить отели для россиян

В КНДР начали строить новую туристическую зону площадью 2,8 квадратных километра для приема путешественников из России. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве Приморья.

Уточняется, что на территории новой Вонсан-Кальмаской турзоны будут расположены 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. По данным источника, ожидается, что она начнет работу в ближайшие годы.