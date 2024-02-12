Правительство Приморья: в КНДР построят туристическую зону для россиян

В КНДР идет строительство новой туристической зоны площадью 2,8 квадратных километра для приема российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Строящуюся Вонсан-Калымскую туристическую зону посетили российские СМИ, которые освещали первый после четырехлетнего перерыва приезд группы российских туристов в Северную Корею. Новая туристическая зона включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, четырехкилометровый пляж и другую инфраструктуру. "Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать и российских туристов", - сообщили в правительстве Приморья. До этого сообщалось, что Северная Корея разработала предложения для российских туроператоров, она намерена развивать туристские связи с Приморским краем. В январе вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявлял, что горнолыжные курорты в России во многом превосходят северокорейские.