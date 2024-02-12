Секс на пляже в Паттайе: наказание паре и распространителю контента

В посвященных Таиланду соцсетях с прошлой недели обсуждают вирусный ролик с пляжа в Паттайе. В нем было показано, что, предположительно, пара иностранцев занимается сексом поздно ночью. Издание Khaosod опубликовало предостережение туристической полиции о наказании за распространение подобного контента. Среди тех, кто постил видео, есть и российские туристы.

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Представители правопорядка побывали на пляже Джомтьен возле центра водных видов спорта, где все произошло. Первое заключение полиции – с момента съемки прошло около двух месяцев. Поэтому практически невозможно установить, кто нарушил тайское законодательство.

По местным законам за непристойные действия на публике, среди которых не только сексуальные действия, но и просто обнажение тела, может быть выписан штраф до 5 тыс. бат (около 12,7 тыс. руб.). Невольным свидетелям рекомендовано лишь сообщать об этом в полицию.

За распространение неприемлемых изображений в интернете предусмотрено более суровое наказание, приравненное к компьютерным преступлениям. Штраф – до 100 тыс. бат (253,5 тыс. руб.) или тюремное заключение до 5 лет, в отдельных случаях суд может применить оба наказания.

Информация о случаях секса в общественных местах в Паттайе появляется часто. Пляжные зоны – излюбленное место отдыха как жителей города, так и иностранных гостей, которые засиживаются допоздна. Обычно полиция лояльно относится к тому, что люди там ужинают и распивают спиртные напитки.

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