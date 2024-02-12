Из Хабаровска впервые после пандемии запустили перелеты в Паттайю

ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Авиасообщение с курортным городом Паттайя в Таиланде возобновили в Хабаровске впервые после пандемии. Об этом сообщили в аэропорту столицы Хабаровского края.

Первый вылетевший борт был загружен на 100%, всего новой возможностью прямых рейсов воспользовались 237 пассажиров. Пакетные туры по этому направлению реализует компания Anex Tour. На маршруте в Паттайю задействован Boeing 757-200.

Azur Air планирует выполнить рейсы на берега Сиамского залива дважды в феврале и дважды в марте. Как уточнили ТАСС в аэропорту Хабаровск, аэропортом ведется постоянная работа для расширения маршрутной сети, увеличения частоты перелетов. Так, сейчас из Хабаровска можно улететь на тайский остров Пхукет, в Бангкок, в Пекин и Харбин, а также в Ташкент. За 2023 год Международный аэропорт Хабаровск обслужил 2 млн 264 тыс. пассажиров, пассажиропоток вырос на 17% по сравнению с 2022 годом.