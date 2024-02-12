Опубликован список лучших пляжей в мире. Где они находятся

В список попали места почти в двух десятках стран. Есть среди них как открытые для туристов круглогодично, так и сезонные. В пятёрке самых-самых оказались и пляжи, на которые свободно может пройти любой из нас, и с доступом только для избранных. А один из них — жертва популярности, на него можно только посмотреть, купаться не пустят.

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Списком поделилась компания, выпускающая путеводители, — продаются в том числе и в России.

Топ-5 лучших пляжей мира

Байрон-Бей (Byron Bay)

Где: Австралия, город Байрон-Бей.

Особенности: пляж в форме полумесяца, радует сёрферов идеальными волнами, а всех созерцателей — природной красотой, например, розовато-кремовым мягким песком.

Ипанема (Ipanema Beach)

Где: Бразилия, Рио-де-Жанейро.

Особенности: длинный — почти 3 км, широкий — до 100 метров. Славится чудесными закатами. Место притяжения сёрферов и любителей поиграть в футбол и волейбол. А ещё здесь загорают топлес.

Ао Майя (Ao Maya или Maya Bay)

Где: Таиланд, остров Ко Пхи-Пхи в провинции Краби.

Особенности: один из самых известных в мире. Толпы туристов стали появляться здесь после того, как увидели его в фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. А так бы и остался просто небольшим и уютным — он всего 250 метров в длину и 15 в ширину. Есть проблема — желающих побывать в этом местечке слишком много, до 6000 в день, поэтому их пускают порциями — по 375 человек в час — и даже не разрешают купаться.

Остров Мнемба (Mnemba Island)

Где: Танзания, остров Занзибар.

Особенности: пляж с белым песком, одно из лучших мест для подводного плавания и сноркелинга в Индийском океане. Но он только для избранных — попасть могут исключительно гости курорта andBeyond, который рассчитан на 23 человека.

Саракинико (Sarakiniko)

Где: Греция, остров Милос. Особенности: красивейшее место с бирюзовыми водами на Эгейском море. На закате открывается незабываемый вид — скалы необычных форм сияют в огненных оттенках заходящего солнца.

Также в список лучших попали пляжи в Канаде, Америке, Колумбии, Мексике, Испании, Исландии, Шотландии, Хорватии, Индонезии, Дании, Ирландии, Индии, на Сейшельских островах и Филиппинах.