Россияне продолжают получать шенгенские визы
Массовых отказов гражданам России в выдаче шенгенских туристических виз нет. Об этом рассказал в интервью РИА новости в российском МИД.
Там подтвердили, тчо случаи отказа есть, однако они не носят массового характера. Причины для этого могут быть любыми. В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа.
Также дипломаты напомнили, что в настоящее время консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают выдачу шенгенских виз россиянам.