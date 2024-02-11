Россияне продолжают получать шенгенские визы

Массовых отказов гражданам России в выдаче шенгенских туристических виз нет. Об этом рассказал в интервью РИА новости в российском МИД .

Там подтвердили, тчо случаи отказа есть, однако они не носят массового характера. Причины для этого могут быть любыми. В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа.