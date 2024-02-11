Сексуально озабоченные макаки захватили азиатский город

Жители Лопбури в Таиланде уже сами не рады тому, что придумали фестиваль Буфет для обезьян. Из-за него теперь полчища макак выходят в город и устраивают дебош. Они нападают на местных жителей, воруют еду и дерутся, пытаясь разделить территорию как настоящие уличные банды.

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Как рассказали местные, многие просто сбежали из города, а кто остался — закрывается дома, боясь выйти наружу. По городу расставлены знаки, предупреждающие об опасных зонах, и таким образом бывают заблокированы целые районы.

Как оказалось, раньше такого ужаса не было. В 1989 году местные власти придумали праздник Буфет для обезьян, которые считались тотемами духа — покровителя города. Жители Лопбури устраивали шведский стол из овощей и фруктов для макак, а те под пристальным взглядом толпы туристов всё это радостно наворачивали.

Однако большое количество сахара в еде сделало обезьян сексуально озабоченными и агрессивными, поэтому они начали плодиться и драться за территорию. Перелом случился во время пандемии, когда фестиваль проводить не стали. Обезумевшие макаки вышли в город и начали терроризировать местных жителей. Те пытались отделаться фруктами и фастфудом, что только ухудшило ситуацию.