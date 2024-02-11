Где туристам запрещены синие джинсы и жвачка

За ввоз одного киндер-сюрприза в США грозит штраф до 2,5 тысячи долларов, а если попытаться пересечь канадскую границу с детскими ходунками, то можно потерять до 100 тысяч долларов. Серьезное взыскание последует и за ввоз на Барбадос рома, в Германию — бойцовских собак, в Швейцарию — поддельных часов, в Сингапур — жвачки, в Северную Корею — синих джинсов.

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К странам со строгими таможенными правилами с недавних пор можно отнести и Абхазию: 7 февраля парламент республики принял закон, запрещающий привозить вейпы, а также их рекламу и оборот.

Прежде чем паковать багаж

Перед поездкой за границу стоит заранее выяснить таможенные правила, действующие в конкретной стране, посоветовал вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин.

«Но лучше, конечно, организовывать путешествие вместе с туркомпанией, потому что она берет на себя решение всех вопросов, начиная от транспортной логистики и заканчивая визами», — пояснил «Парламентской газете» эксперт.

Тем же, кто решился на одиночное путешествие, Горин рекомендует заглянуть в специальные справочники, «где всю интересующую информацию можно уточнить». В тех же целях можно воспользоваться сайтом МИД, где эти сведения тоже размещены.

«Это важно знать, потому что в ряде стран есть особые правила, например по фотографированию, определенным предметам, которые запрещены к вывозу или ввозу. Это все, конечно, нужно учитывать, планируя поездки. Но когда это делает туркомпания, то все эти вопросы решаются проще», — напомнил Горин.

Россия

Эти же рекомендации применимы и для иностранцев, решивших посетить нашу страну. Им следует знать, что российская таможня не даст добро на беспошлинный провоз багажа, если в чемодане гостя обнаружились изделия общей стоимостью более 10 тысяч евро, а массой свыше 50 килограммов. При этом ввозимые без уплаты пошлины товары не должны смахивать на коммерческие. Чтобы у таможенников не возникло подозрений относительно партии ноутбуков в чемодане, необходимо предоставить чеки с информацией о цене провозимого груза. При этом туристам нужно помнить, что въезжающий в Россию имеет право иметь при себе только 50 сигар, 200 сигарет и 250 граммов чистого табака. Количество алкоголя без уплаченной пошлины не должно превышать трех литров.

США

За год американские таможенники изымают у въезжающих в страну около 60 тысяч киндер-сюрпризов. Мелкие детали игрушек могут навредить ребенку, считают склонные к перестраховкам американцы, поэтому за провоз одного шоколадного яйца грозит штраф до 2,5 тысячи долларов. С серьезными проблемами могут столкнуться и путешественники, которые решат ввезти образцы почвы, насекомых, овощи, фрукты, икру рыб или молочные продукты.

Канада

Штраф в 100 тысяч долларов грозит тем, кто попытается опротестовать своими действиями выводы канадского минздрава об опасности детских ходунков. Здешние ученые считают, что вроде бы безобидное устройство может привести к травмам головы и переломам. Ввозить их в страну и пользоваться запрещено.

Евросоюз

Молочная продукция, мясо, виноград для создания вин, саженцы, цитрусовые и картофель могут стать основанием для штрафов на границе Евросоюза. С некоторыми животными тоже возможна заминка. К примеру, в Германию нельзя привозить собак 15 бойцовских пород. А если у туриста в кошельке лежит больше 10 тысяч евро наличными, ему необходимо задекларировать их.

Швейцария

На швейцарской границе туристам не стоит перед таможенниками размахивать рукой с поддельным Patek Philippe на запястье. Фальшивые часы тотчас реквизируют. А если кто вздумает торговать механическими репликами ведущих местных брендов, то его могут арестовать и лишить свободы сроком до 6 лет.

Египет

Любителям антиквариата, кораллов или ракушек, прежде чем вывозить их из Египта, следует получить в местной лавке, где они были куплены, особый документ, иначе товар таможенники сочтут контрабандой.

Сингапур

В 1992 году в этой стране наложили запрет на ввоз жевательной резинки. Это сделали после того, как какой-то турист прилепил жвачку на панель датчиков в метро, вызвав тем самым сбой системы. За игнорирование нормы можно получить до двух лет тюрьмы, а в лучшем случае отделаться штрафом в 10 тысяч долларов.

Таиланд

Фильм «Анна и король», искажающий, по мнению тайцев, историю страны, запрещен не только к просмотру в Таиланде, но и к ввозу на носителях. За пренебрежение правилами таможенники могут конфисковать кино из багажа.

КНДР

Синие джинсы, по мнению северокорейских властей, — символ империализма. И хотя тюремное заключение за текстиль цвета индиго грозит лишь местным жителям, на всякий случай эксперты не рекомендуют туристам въезжать в страну в одежде, цвет которой намекает на идеологического противника.

Барбадос

Если кто-то считает, что бутылка импортного рома в рюкзаке не смутит местного таможенника, тот глубоко заблуждается. Высокоградусный напиток из сахарного тростника, по здешним поверьям, появился именно на Барбадосе. Поэтому терпеть конкурентов на своей территории родоначальники крепкого алкоголя не намерены. «Неправильные» напитки будут изъяты и уничтожены.

ОАЭ

Захворавший в дороге путешественник может столкнуться с неприятностями на границе этого государства: в перечне запрещенных к провозу в Эмираты лекарств, который состоит из 300 наименований, значится кодеин — компонент некоторых обезболивающих.

Танзания

С 1 июня 2019 года в стране запрещены полиэтиленовые пакеты, поэтому у туристов на таможне их просто конфискуют.

Тунис