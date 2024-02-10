Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии

Посол России в Малайзии Наиль Латыпов рассказал РИА Новости, что российских туристов любят и ждут в стране.

© Unsplash

«Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха», - отметил Латыпов

По его словам, за одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало больше 100 тысяч россиян.