«Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать»: посол РФ в Турции дал советы туристам

Посол России в Турции Алексей Ерхов перечислил проблемы, с которыми неосмотрительные и беспечные туристы сталкиваются в Турции, а также дал ряд советов.

«Позаботьтесь о себе и купите хотя бы самую простую страховку», – призвал дипломат.

В интервью РИА «Новости» он привел пример. Россиянин приехал в Турцию без полиса и через некоторое время мужчина почувствовал себя плохо. В клинике диагностировали печеночную кому, цирроз печени и гепатит С. В итоге мужчина оказался в палате интенсивной терапии и получил «буквально астрономический» счет за услуги. Платить вынуждены родственники, причем сумма растет с каждым днем.

Другой пример. Прошлым летом выяснилось, что несколько десятков детей, которых выселили из отеля за неуплату, в Турцию отправила компания «Колибри-тур МСК», не имевшая права вывозить организованные группы за рубеж. Она не была зарегистрирована как туроператор, и никто из родителей это не проверил до покупки тура.

«Дети оказались на улице, при этом компания и ее сотрудники повели себя не вполне адекватно, и нашим дипломатам Генконсульства в Анталье пришлось брать на себя размещение, контроль за пребыванием детей в Турции и их выездом в Россию», – сказал Ерхов.

Родителей он призвал «не лениться» и проверять, кому они доверяют своих отпрысков: «Ваши же дети!»

От редакции добавим, что участие в судьбе школьников в ходе прошлогоднего скандала принимали в первую очередь все-таки не дипломаты, а именно родители: большинство сами приобретали обратные билеты или оплачивали проживание.

Тем, кто приезжает в Турцию, Алексей Ерхов также посоветовал «не нарываться». Многие соотечественники оказывают услуги нелегально, не имея разрешений: от такси до риелторства.

«И в России можно легко "огрести", но здесь вы не у себя дома. К вам повышенное внимание местных жителей. И поэтому к своему поведению вам надо бы относиться вдвойне взыскательно», – сказал посол.

Свое интервью он завершил призывом уважать местные порядки. По словам Ерхова, у Владимира Высоцкого есть замечательная фраза, как инструктировали человека перед поездкой за рубеж:

«Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать».

Дипломат попросил россиян с уважением относиться к людям и законам страны: «И тогда хозяева в полной мере ответят вам своим традиционным турецким гостеприимством».