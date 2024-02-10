Назван срок возобновления полетов в Пхеньян

Регулярное авиасообщение между Россией и КНДР будет возобновлено в ближайшее время, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. По его словам, сейчас этому препятствуют противоковидные ограничения. Дипломат предположил, что их полностью снимут в ближайшие месяцы.

© News.ru

Здесь пока сохраняются некоторые противоковидные ограничения, регулярное авиасообщение еще не возобновилось. Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще, — рассказал посол.

Дипломат добавил, что у властей Северной Кореи имеются планы по развитию туристических программ. По его словам, страна богата удивительными по красоте местами, которые могут привлечь внимание россиян.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» возобновила полетную программу из Москвы в столицу Кубы Гавану. Первый рейс отправился в республику 24 декабря 2023 года. Воздушное сообщение между странами было приостановлено на время пандемии.