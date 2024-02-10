Группа российских туристов прибыла в Пхеньян

Туристическая группа из России прибыла в столицу КНДР 9 февраля, ее возглавляет руководитель агентства по международному сотрудничеству правительства Приморского края Алексей Старичков. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Ранее посольство РФ в Пхеньяне информировало, что группа из 97 человек посетит народную республику 9-12 февраля. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в письме послу РФ Александру Мацегоре выразил надежду, что эта поездка даст старт возобновлению активного сотрудничества России и КНДР в области туризма.

Приморское агентство по туризму сообщило, что более половины набранной группы из 100 человек - "гости из разных регионов России". В программу входит отдых на горнолыжном курорте Масикрён и посещение столицы КНДР Пхеньяна.