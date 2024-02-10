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Туристы просят установить туалеты на пляже в Паттайе

В Паттайе продолжают благоустройство пляжных зон. После реконструкции пешеходной дорожки на Бич-роуд на Центральном пляже появилась первая общественная душевая для туристов. Издание Pattaya Mail опубликовало вчера фото, где мэр города проинспектировал ее работу.

Туристы просят установить туалеты на пляже в Паттайе
© TourDom

Проект предусматривает установку четырех открытых душевых, что совсем немного для почти 4-километрового пляжа. При этом в мэрии готовы увеличить их количество в будущем, а также обустроить подобные удобства на пляже Джомтьен.

В соцсетях туристы постоянно сетовали об отсутствии важных для комфортного отдыха услуг. В дополнение к уже имеющимся многочисленным пляжным зонтикам и шезлонгам, кроме душа, также предлагали установить туалеты и раздевалки, обычно доступные в других странах. Были сделаны и предложения по введению оплаты, например, 20 бат (50 руб.) за пользование душем и 10 бат (25 руб.) за пользование туалетом.

В настоящее время туристы вынуждены пользоваться туалетами в таких заведениях, как прибрежные бары. Например, на Джомтьене предприниматели открыли несколько платных туалетов и душевых через дорогу от моря. А на пляже Донгтан уже есть два больших туалетных домика – вход стоит 5 бат (13 руб.).

Ранее «ТурДом» рассказывал об инфраструктуре на пляжах Паттайи и развлечениях для туристов в онлайн-журнале.

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