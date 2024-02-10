Туристы просят установить туалеты на пляже в Паттайе

В Паттайе продолжают благоустройство пляжных зон. После реконструкции пешеходной дорожки на Бич-роуд на Центральном пляже появилась первая общественная душевая для туристов. Издание Pattaya Mail опубликовало вчера фото, где мэр города проинспектировал ее работу.

Проект предусматривает установку четырех открытых душевых, что совсем немного для почти 4-километрового пляжа. При этом в мэрии готовы увеличить их количество в будущем, а также обустроить подобные удобства на пляже Джомтьен.

В соцсетях туристы постоянно сетовали об отсутствии важных для комфортного отдыха услуг. В дополнение к уже имеющимся многочисленным пляжным зонтикам и шезлонгам, кроме душа, также предлагали установить туалеты и раздевалки, обычно доступные в других странах. Были сделаны и предложения по введению оплаты, например, 20 бат (50 руб.) за пользование душем и 10 бат (25 руб.) за пользование туалетом.

В настоящее время туристы вынуждены пользоваться туалетами в таких заведениях, как прибрежные бары. Например, на Джомтьене предприниматели открыли несколько платных туалетов и душевых через дорогу от моря. А на пляже Донгтан уже есть два больших туалетных домика – вход стоит 5 бат (13 руб.).