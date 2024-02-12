Число туристов из России в Таджикистане выросло на 92,8% в 2023 году

Количество туристов из России, посетивших Таджикистан в 2023 году, выросло на 92,8% по сравнению с 2022 годом - до 262,4 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана.

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"Туристы, прибывающие в нашу страну, были зарегистрированы из 121 страны мира. В пятерку с самым большим количеством туристов входят: <...> Россия с 262,4 тысячами человек", - говорится в сообщении.

При этом наибольшее число туристов в Таджикистан приехало в прошлом году из соседнего Узбекистана - 805,9 тыс. человек или на 15% больше, чем в 2022 году. Также вырос турпоток из Казахстана на 31,8% - до 31,5 тыс. человек, из Турции на 61,2% - до 10,8 тыс. человек. Самый большой рост числа туристов в Таджикистане наблюдался из Китая - республику посетили 13 тыс. граждан этой страны, что в 4,9 раз больше, чем в 2022 году, отметили в комитете.