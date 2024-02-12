Число туристов из России в Таджикистане выросло на 92,8% в 2023 году

Количество туристов из России, посетивших Таджикистан в 2023 году, выросло на 92,8% по сравнению с 2022 годом - до 262,4 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана.
"Туристы, прибывающие в нашу страну, были зарегистрированы из 121 страны мира. В пятерку с самым большим количеством туристов входят: <...> Россия с 262,4 тысячами человек", - говорится в сообщении.
При этом наибольшее число туристов в Таджикистан приехало в прошлом году из соседнего Узбекистана - 805,9 тыс. человек или на 15% больше, чем в 2022 году. Также вырос турпоток из Казахстана на 31,8% - до 31,5 тыс. человек, из Турции на 61,2% - до 10,8 тыс. человек. Самый большой рост числа туристов в Таджикистане наблюдался из Китая - республику посетили 13 тыс. граждан этой страны, что в 4,9 раз больше, чем в 2022 году, отметили в комитете.
В конце января в пресс-службе президента Таджикистана Эмомали Рахмона сообщали, что в целом в 2023 году турпоток в республику вырос на 20% и число посещений страны с этой целью превысило 1,2 млн человек. Для повышения привлекательности республики глава государства распорядился создать рабочие группы на всех уровнях власти, они будут контролировать строительство инфраструктуры для туризма, развивать народные промыслы, заниматься кадровыми вопросами, связанными с отраслью, а также озеленением населенных пунктов, поддержанием чистоты и охраной природы.