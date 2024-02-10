Посол России пожаловался на «искателей приключений» среди туристов в Турции

«Ну, скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты? И тем более в тех местах, где маршрутов-то толком нет. Или искать приключений не просто вне отелей, а именно в местах с нехорошей криминальной обстановкой?» — сказал дипломат в разговоре с РИА Новости.