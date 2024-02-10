Fox News: в США сноубордист отбился от нападения пумы на горнолыжном курорте

На горнолыжном курорте в штате Юта пума напала на мужчину, который катался со склонов на сноуборде. Об этом сообщает Fox News.

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Инцидент произошел на горнолыжном курорте Бивер-Маунтин в штате Юта, молодой мужчина катался с заснеженных склонов и подвергся нападению пумы. Дикая кошка набросилась на американца и разодрала ему куртку, мужчина сумел отбиться от хищника, несколько раз ударив его сноубордом.