Россияне сравнили цены на яйца по всему миру и сильно удивились. Что они узнали?

Осенью 2023 года в России резко выросли цены на яйца. После этого многие россияне начали обращать внимание на стоимость этого популярного продукта и в других странах.

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Живущие за границей соотечественники и туристы прошлись по иностранным магазинам и убедились, что цены там совсем не ниже российских. Их наблюдения собрала «Лента.ру».

Цены в турецкой Аланье сравнимы с московскими

Живущая в Турции российская тревел-блогерша Саша Коновалова отметила, что в этой стране за последний год «подорожало все». Это связано с высокими темпами инфляции, которая достигла рекордных максимумов. Так, официальный годовой уровень инфляции в Турции вырос с 61,98 процента в ноябре до 64,77 процента в декабре.

«Десяток [яиц] в Турции обойдется примерно в 250 рублей. Вот уже российские яйца и не кажутся такими "золотыми", правда?» — Саша Коновалова тревел-блогерша.

Путешественница рассказала, что в супермаркете в Аланье килограмм говядины стоит 1,4 тысячи рублей, килограмм куриного филе — 570 рублей, стограммовая банка кофе — около 300 рублей, пачка чая в пакетиках — 175 рублей, нарезной хлеб — около 100 рублей за буханку, а сахар — 100 рублей за килограмм. Коновалова добавила, что макароны в Турции дешевые — по акции можно купить пачку даже за 35 рублей.

В Грузии цены на продукты выше, чем в России

Еще один российский тревел-блогер зашел в супермаркет в Батуми и тоже удивился ценам.

«Думаете, что у нас яйца дорогие? А вы знаете, что в Грузии они стоят 5,5 лари за десяток — это больше 180 рублей. При этом никакого дефицита у них нет», — TrueStory Travel тревел-блогер

Россиянин также поделился ценами и на другие продукты. Он рассказал, что филе тунца в Батуми стоит 90 лари (около трех тысяч рублей) за килограмм, а сибас можно купить за 30 лари (около тысячи рублей) за килограмм.

Кроме того, блогер написал, что стоимость сыров в этом магазине варьируется от 10 до 50 лари (от 342 до 1,7 тысячи рублей), а самая дешевая вареная колбаса стоит 1,6 лари за 100 граммов (около 550 рублей за килограмм). Дорогим, по мнению россиянина, оказалось сало: за 100 граммов копченой грудинки в магазине просили 5,95 лари (около 1,9 тысячи рублей за килограмм).

Цены на Бали вызвали у россиянки панику

Приехавшая на индонезийский остров Бали российская туристка была поражена стоимостью яиц в местном магазине Pepito, где, по ее словам, закупаются все иностранцы. Она подчеркнула, что в этом месте продаются не только местные продукты, но и импортные соусы, французские сыры, швейцарский шоколад и другие деликатесы.

Туристка пояснила, что цены на такие продукты «просто зашкаливают», поскольку их привозят на Бали издалека. Например, стоимость яиц достигает 40-50 тысяч рупий (около 230-290 рублей) за десяток.

«Когда я первый раз увидела эти цены, меня охватила паника, — такими фразами описала свой опыт россиянка. — Если покупать рыбу, зелень и сыр, то готовить дома получается запредельно дорого».

Россиянка сравнила покупательскую способность финнов и итальянцев по яйцам

Еще одна российская туристка, путешествующая по Европе, решила выяснить, сколько яиц могут себе позволить купить финны, итальянцы и россияне исходя из стоимости этого продукта в супермаркетах.

По ее наблюдениям, цена одного яйца в магазинах Финляндии в среднем составляет 20,9 рубля. При этом минимальная зарплата в стране — 1211 евро. Таким образом, россиянка посчитала, что на минимальную зарплату финн может купить 5794,3 яйца.

При этом в Италии стоимость самых дешевых яиц составляет 15,5 евро за штуку, однако закона о минимальной зарплате в стране нет, но есть минимальный порог зарплаты 700 евро на юге Италии и 800 евро на севере.

«Поскольку это фото [ценников в супермаркете] я делала в Бергамо, а это север, считаем 800 евро. Хотя, конечно, за такие деньги соглашаются работать разве что мигранты», — поделилась путешественница.

Согласно ее подсчетам, итальянец на минимальную зарплату может позволить себе 4848,5 яйца в месяц.

В заключение туристка посчитала и «индекс яйца» в России.

«Минимальная зарплата 16 242 рубля в месяц. Цена за штуку 13,5 рубля. На свою минимальную зарплату россиянин может купить аж 1203,2 яйца. Но ничего. Зато у нас хлеб в три раза дешевле», — резюмировала россиянка.

Из стран Европы дороже всего яйца в Великобритании

Судя по данным опрошенных «Лентой.ру» россиян, живущих в Европе, средние цены на яйца там варьируются от 2 до 4 евро.

Еще выше цены на яйца в Австралии — от 5 австралийских долларов (около 297 рублей) за дюжину и в Израиле — около 14 шекелей (примерно 349 рублей) за дюжину.