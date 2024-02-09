Визовый центр Испании возобновил работу в одном российском городе

Визовый центр Испании возобновил работу в Казани после восьмимесячной паузы. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь» в пятницу, 9 февраля.

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Уточняется, что прием документов на получение визы в страну уже идет. Запись доступна с 12 февраля и до конца месяца.

Кроме того, известно, что в ближайшее время планируют открыться филиалы визового центра Испании еще в двух российских городах: Новосибирске и Ростове-на-Дону.